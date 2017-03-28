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Топливно-энергетический комплекс
Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
12:51 28.03.2017 |
НБУ приводит данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины ( межбанк ).
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Час
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28.03.2017
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27.03.2017
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Кількість угод
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Обсяг купівлі та продажу,
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16
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27.1620
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12:30
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