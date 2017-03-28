В понедельник, 27 марта, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ( межбанк )увеличился на 35,6 млн долларов по сравнению с 24 марта до 137 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 32,7 млн долларов по сравнению с 24 марта до 154,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке уменьшился на 1,2%, или на 66 млн долларов до 5,384 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбане после роста в пятницу на 1 коп. в понедельник сохранился на уровне 27,13 UAH/USD.