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27 марта объем торгов долларом на межбанке увеличился на $35,6 млн до $137 млн
10:17 28.03.2017 |
В понедельник, 27 марта, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ( межбанк )увеличился на 35,6 млн долларов по сравнению с 24 марта до 137 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 32,7 млн долларов по сравнению с 24 марта до 154,5 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке уменьшился на 1,2%, или на 66 млн долларов до 5,384 млрд долларов по сравнению с январем.
Курс доллара на межбане после роста в пятницу на 1 коп. в понедельник сохранился на уровне 27,13 UAH/USD.
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