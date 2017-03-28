Курс доллара США к основным мировым валютам повышается в ходе торгов во вторник после того, как накануне долларовый индекс упал до минимума более чем за четыре месяца, сообщает MarketWatch.

Причиной этого стала неудача республиканцев и президентской администрации США в отмене прежней реформы здравоохранения (Obamacare), что ставит под вопрос скорую и эффективную реализацию других предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. В прошлую пятницу законопроект республиканцев об отмене Obamacare был отозван из Конгресса спикером Полом Райаном до голосования по просьбе президента.

Евро торгуется утром во вторник в районе $1,0858 против $1,0864 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты находится сейчас около 120,2 иены по сравнению со 120,23 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 110,7 иены против 110,66 иены в понедельник.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, увеличился на 0,01%. В понедельник он упал на 0,8% и завершил торги на самой низкой отметке с 11 ноября, свидетельствуют данные FactSet.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, во вторник прибавил 0,09%.

Поддержку американской нацвалюте может оказать заявление председателя Федерального резервного банка Чикаго Чарльза Эванса, который высказал мнение о возможности четырех повышений процентных ставок американским ЦБ в 2017 году, если экономика оправдает такие действия.

Его коллега из ФРБ Далласа Роберт Каплан готов поддержать дальнейшее повышение процентных ставок в США, если рост экономики и занятости продолжится вместе с восстановлением инфляции до целевых 2%, пишет The Wall Street Journal.

Фьючерсный рынок в настоящее время указывает на то, что трейдеры ждут еще двух подъемов стоимости кредитования после мартовского повышения на 25 базисных пунктов. Более высокие процентные ставки обычно оказывают положительное влияние на курс доллара.

