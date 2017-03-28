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Цена золота снижается 28 марта в рамках коррекции
09:03 28.03.2017 |
Золото дешевеет в рамках коррекции после достижения максимальных отметок за месяц в понедельник, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.39 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,60 доллара, или на 0,13% - до 1257,20 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро опускалась на 0,16% - до 18,08 доллара за унцию.
Золото дорожало в понедельник на фоне роста спроса на безопасные активы вследствие провала отмены реформы здравоохранения Obamacare в США. Трейдеры считают, что это будет препятствовать проведению обещанной президентом США Дональдом Трампом налоговой реформы, которая должна подстегнуть экономический рост в стране.
Кроме того, инвесторы обратили внимание на комментарии главы Федерального резервного банка Далласа Роберта Каплана. В понедельник он заявил, что поддержит дальнейшие повышения процентной ставки ФРС США, если экономика США будет продвигаться к намеченным регулятором целям.
"Пока я буду видеть, что мы делаем прогресс, я продолжу поддерживать повышение ставок", - цитирует Каплана агентство Рейтер. Он добавил, что ужесточать монетарную политику необходимо постепенно и терпеливо.
Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, сделает золото, торгуемое в долларах, дороже для держателей других валют, что ударит по спросу на него.
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