Золото дешевеет в рамках коррекции после достижения максимальных отметок за месяц в понедельник, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.39 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,60 доллара, или на 0,13% - до 1257,20 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро опускалась на 0,16% - до 18,08 доллара за унцию.

Золото дорожало в понедельник на фоне роста спроса на безопасные активы вследствие провала отмены реформы здравоохранения Obamacare в США. Трейдеры считают, что это будет препятствовать проведению обещанной президентом США Дональдом Трампом налоговой реформы, которая должна подстегнуть экономический рост в стране.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на комментарии главы Федерального резервного банка Далласа Роберта Каплана. В понедельник он заявил, что поддержит дальнейшие повышения процентной ставки ФРС США, если экономика США будет продвигаться к намеченным регулятором целям.

"Пока я буду видеть, что мы делаем прогресс, я продолжу поддерживать повышение ставок", - цитирует Каплана агентство Рейтер. Он добавил, что ужесточать монетарную политику необходимо постепенно и терпеливо.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, сделает золото, торгуемое в долларах, дороже для держателей других валют, что ударит по спросу на него.