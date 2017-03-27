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Топливно-энергетический комплекс
Состояние межбанковского валютного рынка Украины 27.03.2017
17:07 27.03.2017 |
НБУ приводит данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины ( межбанк ).
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Час
|
27.03.2017
|
24.03.2017
|
Кількість угод
|
Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
|
Середньозважений курс
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Середньозважений курс
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9:30
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-
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-
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-
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-
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10:00
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-
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-
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-
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-
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10:30
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8
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4.60
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27.1522
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-
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11:00
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18
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10.78
|
27.1562
|
27.1365
|
11:30
|
30
|
19.68
|
27.1622
|
27.1315
|
12:00
|
60
|
32.00
|
27.1620
|
27.1291
|
12:30
|
148
|
61.40
|
27.1559
|
27.1299
|
13:00
|
348
|
179.60
|
27.1569
|
27.1290
|
13:30
|
416
|
224.62
|
27.1547
|
27.1268
|
14:00
|
426
|
230.40
|
27.1546
|
27.1285
|
14:30
|
442
|
238.34
|
27.1548
|
27.1285
|
15:00
|
474
|
259.08
|
27.1539
|
27.1267
|
15:30
|
484
|
261.58
|
27.1538
|
27.1246
|
16:00
|
502
|
264.28
|
27.1536
|
27.1246
|
16:30
|
516
|
270.68
|
27.1535
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-
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17:00
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522
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274.04
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27.1535
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