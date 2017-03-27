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Цена золота замедлила рост 27 марта, обновив месячный максимум
10:28 27.03.2017 |
Цена золота замедлила рост после достижения максимальных отметок с 27 февраля на фоне провала отмены реформы здравоохранения Obamacare в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.49 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 8,10 доллара, или на 0,65% - до 1259,80 доллара за тройскую унцию. Ранее она поднималась до 1257,95 доллара за унцию, что стало максимумом с 27 февраля. Стоимость майского фьючерса на серебро поднималась на 0,74% - до 17,88 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,10%, до 99,28 пункта. Ранее он опускался до 99,08 пункта - минимума с 11 ноября.
В пятницу республиканцы сняли с голосования в Палате представителей законопроект, который должен был заменить систему Obamacare, принятую при прошлом президенте США Бараке Обаме. Решение было принято после того, как стало понятно, что документ не наберет необходимого числа голосов. Спикер Палаты представителей Пол Райан заявил, что сохранение Obamacare затруднит проведение налоговой реформы, но не сделает ее невозможной.
На этом фоне доллар обвалился до ноябрьских минимумов, что поддерживает цену на золото, делая его более доступным для иностранных инвесторов. Кроме того, неудача отмены реформы здравоохранения в США увеличила спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.
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