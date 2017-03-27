Доллар продолжает снижение на рынке форексв ходе торгов в понедельник, практически ликвидировав подъем, наблюдавшийся после президентских выборов в США в связи с ожиданиями восстановления инфляции, пишет Financial Times.

Долларовый индекс WSJ, отслеживающий динамику доллара к корзине 16 валют, опустился на 0,5%, тогда как долларовый индекс ICE, учитывающий пары с валютами шести основных торговых партнеров США, потерял 0,5% и достиг минимума с 11 ноября.

Евро к 15:15 EET 27 марта стоил $1,0889 (максимум с начала декабря) по сравнению с $1,0816 на закрытие североамериканского рынка в прошлую пятницу.

Курс доллара к иене составил 110,14 иены против 111,19 иены/$1 по итогам предыдущей сессии, опустившись до минимума с 22 ноября. Евро в паре с японской нацвалютой также дешевеет - 119,92 иены против 120,26.

Неудача республиканцев и президентской администрации США в отмене реформы здравоохранения Obamacare ставит под вопрос скорую и эффективную реализацию других предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа.

В прошлую пятницу законопроект республиканцев об отмене Obamacare был отозван из Конгресса спикером Полом Райаном до голосования по просьбе президента.

По словам валютного аналитика National Australia Bank Родриго Кэтрила, "есть риск полной ликвидации подъема доллара США и сырьевых цен, связанного с ожиданиями решений Трампа".

Снижение доходности US Treasuries в понедельник также способствует ослаблению спроса на доллар, отмечает эксперт.

