|дата
|Кредиты и депозиты бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|17.03
|12.3460
|-
|-
|-
|-
|12.3950
|13.3083
|-
|-
|-
|20.03
|12.3214
|-
|-
|-
|-
|12.2243
|-
|-
|-
|-
|21.03
|12.3455
|-
|-
|-
|-
|12.3714
|13.3000
|-
|-
|-
|22.03
|12.2857
|-
|-
|-
|-
|12.4440
|13.3200
|-
|-
|-
|23.03
|12.4071
|-
|-
|-
|-
|12.3650
|12.7000
|-
|-
|-
Данные НБУ
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.