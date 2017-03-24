Курс евро к доллару США растет на рынке форекс в пятницу на лучших, чем ожидалось, статданных из еврозоны.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) еврозоны в марте, согласно предварительным данным, обновил рекорд за последние 6 лет, поднявшись до 56,7 пункта с 56 пунктов в феврале. При этом аналитики в среднем ожидали снижения до 55,8 пункта.

Индикатор деловой активности в сфере услуг еврозоны также вырос до максимума с апреля 2011 года - до 56,5 пункта с 55,5 пункта в феврале, в производственном секторе - до 56,2 пункта с 55,4 пункта.

Шестилетний рекорд также обновили сводные PMI Германии и Франции, крупнейших экономик еврозоны.

Евро торгуется к 14:26 EET в пятницу в районе $1,0819 против $1,0801 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты находится сейчас около 120,01 иены по сравнению со 119,67 иены днем ранее. Курс доллара составляет 110,92 иены против 110,8 иены в четверг.

Кроме того, участники валютного рынка ждут голосования в Палате представителей Конгресса США по законопроекту об изменении системы медицинского страхования, призванному заменить инициированную предыдущим президентом США Бараком Обамой реформу здравоохранения (Obamacare).

Голосование должно было состояться в четверг, однако было перенесено, предположительно, из-за нехватки голосов в поддержку нового законопроекта.

