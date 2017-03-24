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Рада исправила ошибку и понизила ставку НДФЛ на дивиденды вдвое
Верховная Рада Украины исправила техническую ошибку, допущенную в конце 2016 года при принятии правок в Налоговый кодекс, и понизила ставку налога на доходы физлиц по дивидендам вдвое - с действующей общей ставки НДФЛ в 18% до 9%.
За соответствующий закон (проект №6210) "О внесении изменений в Налоговый кодекс в отношении уточнения некоторых положений и устранения противоречий, возникших при принятии закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об улучшении инвестиционного климата в Украине" от 21 декабря 2016 года проголосовало 23 марта 240 народных депутатов.
Представлявшая законопроект глава профильного налогового комитета Нина Южанина отметила, что принципиально решение о снижении ставки было принято еще в декабре, однако из-за технической ошибки в тексте его нельзя реализовать.
Против такого снижения выступили представители фракции "Батькивщина", однако большинство депутатов поддержали уточняющую поправку.
Помимо того, принятый закон освобождает местные бюджеты от необходимости возвращать начисленные и уплаченные за период проведения АТО суммы налога на недвижимое имущество и земельные участки, расположенные на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей, а также на линии соприкосновения.
Лидер фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко отметил, что блокада ОРДЛО и захват украинских предприятий на неконтролируемых территориях нанесут существенный удар по бюджетам городов, где эти предприятия перерегистрировались, так как они перестанут получать НДФЛ от работников этих предприятий. По словам О.Ляшко, потери Мариуполя только от захвата "Енакиевского метзавода" составят около 80 млн грн.
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