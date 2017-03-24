Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 384,071 млрд гривен 24 марта, банки увеличили на 403,18 млн гривен до 285,727 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 24 марта увеличился на 27,57 млн гривен до 5,420 млрд гривен, в собственности других владельцев увеличился на 97,36 млн гривен до 22,820 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 24 марта увеличился на 528,12 млн гривен до 698,038 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:

Дата Всего НБУ Банки Другие Нерезиденты на 13.03 686979,39 384574,41 274595,54 22084,30 5725,14 на 14.03 692029,30 384574,41 279643,49 22069,37 5742,03 на 15.03 692054,97 384574,41 279560,47 22317,32 5602,77 на 16.03 697351,01 384071,28 285373,60 22308,03 5598,10 на 17.03 697772,65 384071,28 285427,52 22656,10 5617,76 на 20.03 697505,55 384071,28 285275,72 22768,01 5390,55 на 21.03 697428,01 384071,28 285203,89 22766,43 5386,41 на 22.03 697303,79 384071,28 285090,51 22762,96 5379,05 на 23.03 697510,69 384071,28 285323,82 22722,78 5392,82 на 24.03 698038,81 384071,28 285727,00 22820,14 5420,39

Курс НБУ.

