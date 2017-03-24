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Топливно-энергетический комплекс
НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 384,1 млрд гривен, банки увеличили на 403 млн гривен до 285,7 млрд гривен 24 марта
14:05 24.03.2017 |
Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 384,071 млрд гривен 24 марта, банки увеличили на 403,18 млн гривен до 285,727 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 24 марта увеличился на 27,57 млн гривен до 5,420 млрд гривен, в собственности других владельцев увеличился на 97,36 млн гривен до 22,820 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 24 марта увеличился на 528,12 млн гривен до 698,038 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 13.03
|686979,39
|384574,41
|274595,54
|22084,30
|5725,14
|на 14.03
|692029,30
|384574,41
|279643,49
|22069,37
|5742,03
|на 15.03
|692054,97
|384574,41
|279560,47
|22317,32
|5602,77
|на 16.03
|697351,01
|384071,28
|285373,60
|22308,03
|5598,10
|на 17.03
|697772,65
|384071,28
|285427,52
|22656,10
|5617,76
|на 20.03
|697505,55
|384071,28
|285275,72
|22768,01
|5390,55
|на 21.03
|697428,01
|384071,28
|285203,89
|22766,43
|5386,41
|на 22.03
|697303,79
|384071,28
|285090,51
|22762,96
|5379,05
|на 23.03
|697510,69
|384071,28
|285323,82
|22722,78
|5392,82
|на 24.03
|698038,81
|384071,28
|285727,00
|22820,14
|5420,39
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