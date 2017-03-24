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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ продал 23 марта банкам депозитные сертификаты на 10 823 млн гривен

12:27 24.03.2017 |

Финансы

 

Национальный банк в четверг, 23 марта, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 10 823 млн гривен.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 12,00% годовых 48 банкам на сумму 5 687 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 14,00% годовых 27 банкам на сумму 5 136 млн гривен.

Как сообщало агентство, НБУ 22 марта продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 9 323 млн гривен.

В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.

В январе-феврале Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 509,468 млрд гривен, что на 14,8% меньше, чем за январь-февраль 2016 года.

В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.
По материалам: Українські Новини
 

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