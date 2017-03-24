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Топливно-энергетический комплекс
Объем торгов долларом на межбанке 23 марта увеличился на $28,9 млн до $137,4 млн
10:07 24.03.2017 |
В четверг, 23 марта, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ( межбанк ) увеличился на 28,9 млн долларов по сравнению с 22 марта до 137,4 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 35,2 млн долларов по сравнению с 22 марта до 169,2 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке уменьшился на 1,2%, или на 66 млн долларов до 5,384 млрд долларов по сравнению с январем.
Курс доллара на межбанке после роста в среду на 6 коп. в четверг вырос на 22 коп. до 27,12 UAH/USD.
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