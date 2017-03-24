В четверг, 23 марта, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ( межбанк ) увеличился на 28,9 млн долларов по сравнению с 22 марта до 137,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 35,2 млн долларов по сравнению с 22 марта до 169,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке уменьшился на 1,2%, или на 66 млн долларов до 5,384 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после роста в среду на 6 коп. в четверг вырос на 22 коп. до 27,12 UAH/USD.