Золото дешевеет в пятницу на фоне роста курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.48 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4 доллара, или на 0,32% - до 1246,10 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро опускалась на 0,05% - до 17,59 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,19%, до 99,96 пункта.

Доллар укрепляется к мировым валютам, в то время как трейдеры продолжают реагировать на опубликованные в четверг сильные данные статистики по рынку жилья в США. Продажи новых домов в США в феврале выросли на 6,1% по сравнению с пересмотренным показателем января - до 592 тысяч. При этом эксперты ожидали роста показателя на 0,7% по сравнению с первоначальным январским индикатором - до 565 тысяч.

Укрепление доллара, как правило, отрицательно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, снижая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.

Поддерживает цены на драгметалл неопределенность относительно исхода голосования в Конгрессе США по поводу отмены реформы здравоохранения Obamacare. Оно должно было пройти в четверг, но было перенесено на пятницу. Если это предложение не будет одобрено, усилится и вероятность неудачи обещанной президентом США Дональдом Трампом налоговой реформы, которая должна подстегнуть экономический рост в стране, что увеличивает спрос на безопасные активы, к которым относится золото.