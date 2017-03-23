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Топливно-энергетический комплекс
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 23 марта
17:20 23.03.2017 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 23 марта 2017 года.
Официальный курс на 23 марта– 26,919904 грн/$1
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 03.01
|667557.17
|381945.90
|255465.23
|23686.83
|6459.21
|на 01.02
|667466.26
|383343.59
|253825.28
|23999.01
|6298.38
|на 01.03
|685530.87
|382074.41
|272951.19
|24580.08
|5925.19
|на 20.03
|697505.55
|384071.28
|285275.72
|22768.01
|5390.55
|на 21.03
|697428.01
|384071.28
|285203.89
|22766.43
|5386.41
|на 22.03
|697303.79
|384071.28
|285090.51
|22762.96
|5379.05
|на 23.03
|697510.69
|384071.28
|285323.82
|22722.78
|5392.82
Данные: НБУ
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