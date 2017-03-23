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Топливно-энергетический комплекс
Объем торгов долларом на межбанке 22 марта уменьшился на $3 млн до $108,5 млн
10:49 23.03.2017 |
В среду, 22 марта, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ( межбанк ) уменьшился на 3 млн долларов по сравнению с 21 марта до 108,5 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 10,4 млн долларов по сравнению с 21 марта до 134 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке уменьшился на 1,2%, или на 66 млн долларов до 5,384 млрд долларов по сравнению с январем.
Курс доллара на межбанке после снижения во вторник на 5 коп. в среду вырос на 6 коп. до 26,90 UAH/USD.
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