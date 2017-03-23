Цена золота снижается на в рамках коррекции после достижения максимальных отметок с 28 февраля на торгах в среду, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.28 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,10 доллара, или на 0,25% - до 1249,70 долларов за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро опускалась на 0,10% - до 17,56 доллара за унцию.

Цена золота росла в среду из-за роста спроса на безопасные активы. Так, инвесторы ожидали голосования в Конгрессе США по отмене реформы здравоохранения Obamacare. Если это предложение не будет одобрено, усилится и вероятность неудачи обещанной президентом США Дональдом Трампом налоговой реформы, которая должна подстегнуть экономический рост в стране.

Кроме того, в среду в Лондоне в одном из самых популярных у туристов мест города произошел теракт. Машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. В результате теракта, по последним данным, погибли четыре человека, ранены 40, сам террорист был ликвидирован другим полицейским.

Эти события поддержали спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.