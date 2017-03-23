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Курс доллара растет на позитивной статистике по продажам новых домов в США
14:40 23.03.2017 |
Доллар дорожает к мировым валютам на рынке форекс, поскольку инвесторы отыгрывают позитивные данные статистики из США по продажам новостроек в стране, опубликованные ранее в четверг, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.52 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 99,82 пункта. Курс доллара к иене поднимался до 111,26 иены за доллар со 111,17 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару опускался до 1,0779 доллара за евро с 1,0798 доллара за евро на предыдущем закрытии.
Позитивное влияние на ход торгов оказали данные бюро переписи населения министерства торговли США по продажам новостроек в стране. Продажи новых домов в США в феврале выросли на 6,1% по сравнению с пересмотренным показателем января - до 592 тысяч. При этом эксперты ожидали роста показателя на 0,7% по сравнению с первоначальным январским индикатором - до 565 тысяч. Показатель января был пересмотрен до 558 тысяч с сообщавшихся ранее 555 тысяч.
Ранее в четверг также были опубликованы данные по доверию потребителей к экономике Германии за апрель. Индекс опустился до 9,8 пункта с 10 пунктов в марте. Аналитики ожидали, что индикатор сохранится на мартовском уровне. Это, в свою очередь, способствовало удешевлению евро к доллару.
В то же время сдержала удорожание доллара статистика министерства труда США. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 18 марта, выросло на 15 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 258 тысяч. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя на 1 тысячу с первоначального показателя предыдущей недели - до 240 тысяч.
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