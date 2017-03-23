Общий объем предоставления услуг финансового лизинга в Украине (лизингодатели и финансовые компании) в 2016 году увеличился на 13% по сравнению с 2015 годом - до 22,6 млрд грн, сообщил член Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) Александр Залетов на пресс-конференции в Киеве в среду.

"За прошлый год заключено 17 тыс. лизинговых договоров, что на 24% больше, чем годом ранее, и на 30% больше, чем в 2013-2014 гг.", - сказал он.

По словам А.Залетова, юридические лица-лизингодатели за год заключили 9 тыс. договоров финлизинга, что в два раза больше, чем годом ранее, на сумму более 9,666 млрд грн.

Говоря о структуре финансового лизинга в стране, он отметил, что, в частности, на финансирование в сферу автотранспорта было направлено 7,9 млрд грн, сельхозтехники - 5,6 млрд грн., на оборудование в пищевой промышленности - 460 млн грн, химической - 127 млн грн.

Как отметил А.Залетов, на ТОП-10 лизинговых компаний Украины приходится 60% общего объема рынка. При этом 100 компаний зарегистрированы, но не осуществляют деятельность, у 50 объемы несущественные.

В настоящее время идет процесс лицензирования лизинговой деятельности. Первые компании уже получили лицензии, а компании, до 10 июня 2017 года не получившие лицензии, не смогут работать на рынке, подчеркнул он.

А.Залетов также сообщил, что в 2016 году в Нацкомфинуслуг поступило 74 жалобы на лизинговые компании, что почти в два раза меньше, чем в 2015 году (136).По выявленным нарушениям регулятор применил 172 санкции, тогда как в 2015 году - 72. Общая сумма штрафов по данным санкциям за год составила 2,309 млн грн (в 2015-м - 760 тыс. грн).

Как сообщил директор компании "Украинский лизинговый фонд" Александр Кощеев, члены ассоциации "Украинское объединение лизингодателей", в которую входят 15 лизингодателей, в 2016 году заключили договора на сумму 6,9 млрд грн., что в 2,2 раза больше, чем в 2015-м.

При этом он выразил сожаление, что объем лизинга составляет всего 0,2% ВВП Украины, в то время как этот финансовый инструмент имеет значительные перспективы.

По информации А.Кощеева, 70% общего объема лизинга приходится на финансирование в сфере автотранспорта (в 2016 году - 5,8 тыс. автомобилей), 27-28% - сельскохозяйственной техники и оборудования.

В целом на лизинговый рынок пришлось 8,3% общего объема реализованных в 2016 году автотранспортных средств (более 70 тыс.). То есть каждый 12 автомобиль был приобретен в лизинг, подчеркнул А.Кощеев. При этом доля банков в кредитовании автотранспорта по итогам года составила 12%.

В отношении кредитования покупки сельхозтехники и оборудования директор компании "Украинский лизинговый фонд" сообщил, что в прошлом году было заключено 640 договоров на сумму около 2 млрд грн.

Согласно данным А.Залетова, по состоянию на начало 2017 года в Украине было зарегистрировано 200 финансовых компаний и 202 юридических лиц-лизингодателей. При этом в течение года из госреестра исключены 78 лизинговых компаний.

