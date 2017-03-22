Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подтверждает намерение правительства одобрить репрофайлинг (реструктуризацию с продлением срока обращения - ИФ) облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), принадлежащих Национальному банку Украины (НБУ).

"Что касается средств (для ремонта дорог - ИФ), мы получим репрофайлинг в НБУ, как предусмотрено законом о государственном бюджете на 2017 год. Таким образом, в течение года, у нас будет в наличии 30 млрд грн: 15 млрд грн уже есть, и 15 млрд грн будет от репрофайлинга", - сказал он во время заседания правительства в среду.

Как сообщалось со ссылкой на оценки Нацбанка, реструктуризация его портфеля ОВГЗ могла бы сократить запланированные в 2017 году расходы Минфина по указанному долгу на 33 млрд грн - с 47 млрд грнр до около 14 млрд грн.

По состоянию на конец января НБУ продолжал переговоры с Минфином и еще не согласовал всех условий реструктуризации ценных бумаг. Предполагается, что ценные бумаги будут конвертированы в долгосрочные гривневые облигации, доходность которых будет привязана к уровню инфляции. На тот момент обсуждался срок 30 лет. В то же время такой репрофайлинг приведет к сокращению выплат Нацбакнка в госбюджет-2018, так как уменьшит его прибыль за текущий год.

Механизм направления освободившихся за счет репрофайлинга ОВГЗ средств на дорожное строительство закреплен в законе о госбюджете-2017.

По состоянию на 8 февраля, номинальная стоимость портфеля ОВГЗ Нацбанка составляла 383,34 млрд грн, или 57,5% от общего номинального объема ОВГЗ в обращении.

