Во вторник, 21 марта, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ( межбанк ) увеличился на 15,2 млн долларов по сравнению с 20 марта до 111,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 21,4 млн долларов по сравнению с 20 марта до 144,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке уменьшился на 1,2%, или на 66 млн долларов до 5,384 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после снижения в понедельник на 2 коп. во вторник опустился на 5 коп. до 26,84 UAH/USD.