Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 384,071 млрд гривен 21 марта, банки уменьшили на 71,84 млн гривен до 285,203 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 21 марта уменьшился на 4,13 млн гривен до 5,386 млрд гривен, в собственности других владельцев уменьшился на 1,58 млн гривен до 22,766 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 21 марта уменьшился на 77,55 млн гривен до 697,428 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: