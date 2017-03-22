Золото несколько дешевеет на "ястребиных" комментариях главы Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретты Местер (Loretta Mester), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.45 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,50 доллара, или на 0,12% - до 1245 долларов за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро опускалась на 0,30% - до 17,53 доллара за унцию.

Местер во вторник сказала, что ожидает распродажу активов ФРС, сообщает агентство Блумберг. Она также добавила, что "полностью поддержала" повышение ставки на прошлом заседании регулятора, отметив, что видит подходящие условия для возвращения инфляции к уровню в 2% в следующем году.

Глава ФРБ Кливленда также высказала оптимистичный прогноз по поводу безработицы в США. "Я ожидаю, что уровень безработицы в течение следующих двух лет будет оставаться ниже долгосрочного оценки в 5%", - цитирует агентство Местер.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, сделает золото, торгуемое в долларах, дороже для держателей других валют, что ударит по спросу на него.