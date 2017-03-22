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Топливно-энергетический комплекс
Курс иены к доллару замедлил рост после достижения максимума с ноября
08:08 22.03.2017 |
Курс иены к доллару замедлил рост на рынке форекс после достижения максимальных отметок с 28 ноября 2016 года на фоне растущих сомнений трейдеров насчет того, что администрация президента США Дональда Трампа сможет провести стимулирование экономики страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.19 EET курс доллара к иене снижался до 111,63 иены за доллар со 111,72 иены на прошлых торгах, ранее он достигал отметки в 111,47 иены за доллар, что стало самым низким уровнем с 28 ноября 2016 года. Курс евро к доллару опускался до 1,0804 доллара за евро с 1,0812 доллара за евро на предыдущем закрытии.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос при этом на 0,01%, до 99,77 пункта.
Трейдеры ждут голосования в Конгрессе США по отмене реформы здравоохранения Obamacare. Опасения насчет того, что это предложение не будет одобрено, усиливают и вероятность возможной неудачи обещанной администрацией США налоговой реформы, которая должна подстегнуть экономический рост в стране, способствуя ужесточению монетарной политики ФРС.
"Рынки начинают тревожиться, потому что не было никаких существенных достижений", - приводит газета The Wall Street Journal мнение стратега в Sumitomo Mitsui Trust Bank Кацунори Китакуры (Katsunori Kitakura).
Кроме того, инвесторов беспокоят риски протекционистской политики в мире, отмечает газета. Так, в своем итоговом совместном коммюнике после встречи министров финансов и глав центробанков стран "Большой двадцатки" (G20) участники не выразили четкой поддержки свободной международной торговле и противостоянию протекционизму на фоне позиции США.
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