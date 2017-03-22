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Топливно-энергетический комплекс
Минфин 21 марта продал гривневые ОВГЗ на 590,8 млн гривен
19:16 21.03.2017 |
Министерство финансов во вторник, 21 марта, продало облигации внутреннего государственного займа на 590,768 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.
В частности, министерство продало ОВГЗ со сроком обращения 343 дня и 714 дней на 17,5 млн гривен и 573,2 млн гривен соответственно.
Средневзвешенная доходность по годичным облигациям составила 14,95% годовых, а по двухлетним - 15,09%.
|Номер аукциона
|48
|49
|50
|51
|52
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000196034
|Первичное размещение
|Доразмещение UA4000196976
|Доразмещение UA4000197016
|Первичное размещение UA4000197081
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|-
|-
|-
|-
|-
|Дата проведения
|21.03.2017
|21.03.2017
|21.03.2017
|21.03.2017
|21.03.2017
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|22.03.2017
|22.03.2017
|22.03.2017
|22.03.2017
|22.03.2017
|Срок оплаты процентов
|06.09.2017
|Срок оплаты процентов
|07.03.2018
|Срок оплаты процентов
|05.09.2018
|Срок оплаты процентов
|06.03.2019
|Размер купонного платежа на одну облигацию, грн
|-
|-
|-
|-
|75.45
|Номинальный уровень доходности. %
|15.10
|0.00
|12.10
|14.96
|15.09
|Срок обращения (дней)
|77
|168
|252
|343
|714
|Срок погашения
|07.06.2017
|06.09.2017
|29.11.2017
|28.02.2018
|06.03.2019
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости), грн
|100 000 000.00
|0.00
|0.00
|20 000 000.00
|570 000 000.00
|Объем удовлетворенны хзаявок(по номинальной стоимости),грн
|0.00
|0.00
|0.00
|20 000 000.00
|570 000 000.00
|Общий объем выпуска(по номинальной стоимости),грн
|10 000 000.00
|0.00
|5 000 000.00
|237 440 000.00
|570 000 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|1
|0
|0
|1
|4
|Количество удовлетворенных заявок.шт.
|0
|0
|0
|1
|4
|Максимальный уровень доходности облигаций.%
|14.75
|0.00
|0.00
|14.95
|15.09
|Минимальный уровень доходности облигаций.%
|14.75
|0.00
|0.00
|14.95
|15.08
|Установленная доходность.%
|0.00
|0.00
|0.00
|14.95
|15.09
|Средневзвешенная доходность.%
|0.00
|0.00
|0.00
|14.95
|15.09
|Поступление в бюджет грн
|0.00
|0.00
|0.00
|17 536 400.00
|573 231 700.00
Данные:МинфинУкраины
Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в январе-феврале привлекло в государственный бюджет 4,008 млрд гривен за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
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