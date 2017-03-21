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Топливно-энергетический комплекс
Цена золота снижается 21 марта в рамках коррекции после достижения двухнедельного пика
08:49 21.03.2017 |
Цена золота снижается во вторник в рамках коррекции после достижения максимальных отметок с 6 марта на "голубиных" комментариях главы Федерального резервного банка Чикаго Чарльза Эванса (Charles Evans), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.18 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5 долларов, или на 0,41% - до 1229 долларов за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро опускалась на 0,36% - до 17,37 доллара за унцию.
Эванс дал понять, что ФРС, вероятно, подождет со следующим повышением ставки как минимум до июня. Он также подтвердил, что регулятор намерен повысить ставку еще дважды в этом году. В настоящее время, по данным CME Group, трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на следующем заседании ФРС в мае в 6,4%, а на заседании в июне - в 58,3%.
Золото чувствительно к повышению ставки ФРС. "Мягкая" монетарная политика регулятора ослабляет доллар, поддерживая цены на драгметалл, так как делает золото, торгуемое в долларах, дешевле для держателей других валют.
Трейдеры также ожидают выступлений главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли (William Dudley), и главы ФРБ Канзаса Эстер Джордж (Esther George), которые состоятся позднее во вторник.
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