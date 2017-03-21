Доллар дорожает к иене и дешевеет к евро на фоне "голубиных" комментариев главы Федерального резервного банка Чикаго Чарльза Эванса (Charles Evans), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.56 EET курс доллара к иене на рынке форекс рос до 112,79 иены за доллар со 112,55 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару поднимался до 1,0764 доллара за евро с 1,0741 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,14%, до 100,22 пункта.

Эванс дал понять, что ФРС, вероятно, подождет со следующим повышением ставки как минимум до июня, пишет агентство Рейтер. Он также подтвердил, что регулятор намерен повысить ставку еще дважды в этом году.

В настоящее время, по данным CME Group, трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на следующем заседании ФРС в мае в 6,4%, а на заседании в июне - в 58,3%.