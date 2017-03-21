Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 384,071 млрд гривен 20 марта, банки уменьшили на 151,79 млн гривен до 285,275 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 20 марта уменьшился на 227,21 млн гривен до 5,390 млрд гривен, в собственности других владельцев увеличился на 111,91 млн гривен до 22,768 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 20 марта уменьшился на 267,10 млн гривен до 697,505 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: