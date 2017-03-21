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Топливно-энергетический комплекс
НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 384,1 млрд гривен, банки уменьшили на 152 млн гривен до 285,3 млрд гривен 20 марта
14:14 20.03.2017 |
Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 384,071 млрд гривен 20 марта, банки уменьшили на 151,79 млн гривен до 285,275 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 20 марта уменьшился на 227,21 млн гривен до 5,390 млрд гривен, в собственности других владельцев увеличился на 111,91 млн гривен до 22,768 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 20 марта уменьшился на 267,10 млн гривен до 697,505 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 06.03
|688005,40
|384574,41
|275378,27
|22136,42
|5916,30
|на 07.03
|687634,98
|384574,41
|275065,12
|22098,75
|5896,70
|на 09.03
|687378,75
|384574,41
|275058,03
|21861,99
|5884,33
|на 10.03
|687341,40
|384574,41
|274883,21
|22009,62
|5874,16
|на 13.03
|686979,39
|384574,41
|274595,54
|22084,30
|5725,14
|на 14.03
|692029,30
|384574,41
|279643,49
|22069,37
|5742,03
|на 15.03
|692054,97
|384574,41
|279560,47
|22317,32
|5602,77
|на 16.03
|697351,01
|384071,28
|285373,60
|22308,03
|5598,10
|на 17.03
|697772,65
|384071,28
|285427,52
|22656,10
|5617,76
|на 20.03
|697505,55
|384071,28
|285275,72
|22768,01
|5390,55
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