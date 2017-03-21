Суверенные еврооблигации отреагировали на сообщение Международного валютного фонда (МВФ) об отсрочке заседания по Украине снижением котировок на 0,1-0,8 процентных пункта (п.п.).

По данным агентства Bloomberg наибольшие потери зафиксированы по бумагам с погашением в 2024 и 2025 годах - их стоимость к 12:15 кв упала на 0,8 п.п. - до 91,9% номинала и 90,8% номинала соответственно. Доходность указанных еврооблигаций соответственно возросла на 0,159 п.п. - до 9,28% годовых и на 0,147 п.п. - до 9,348% годовых.

Самыми стабильными выглядели еврооблигации с погашением в 2021 году: их стоимость просела на 8,9 базисных пункта (б.п.) - до 97,503% номинала, а доходность снизилась до 8,434% годовых.

Как сообщалось, вопрос третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины исчез из повестки дня совета директоров МВФ на 20 марта. Какая-либо информация о причинах таких изменений на сайте Фонда отсутствует. Повестка дня расписана до 24 марта и вопроса Украины в ней нет.

По данным МВФ, заседание Совета директоров было отстрочено, чтобы оценить влияние последних событий в Украине на программу сотрудничества. МВФ рассчитывает сообщить о новой дате заседания в ближайшее время.

По данным Минфина, перенесение сроков проведения заседания вызвано исключительно потребностью в уточнении расчетов экономических последствий мер, примененных Украиной в ответ на блокаду и захват украинских предприятий на неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей, а также в связи с признанием российской стороной документов, выданных на этих территориях.

В свою очередь, Национальный банк Украины сообщил, что Украина находится в программе сотрудничества с МВФ. Последний ход событий в стране нуждается в дополнительном изучении их потенциального влияния на экономику и его учет в макроэкономических прогнозах программы сотрудничества с Фондом.

Национальный банк также планирует обновить макроэкономические прогнозы с учетом эффекта торговой блокады отдельных районов Донецкой и Луганской областей. С этой целью в понедельник, 20 марта 2017 года, состоится внеочередное заседание комитета НБУ по монетарной политике.

Ранее сообщалось, что указом президент Украины Петра Порошенко от 16 марта вводится в действие решение СНБО от 15 марта о временном прекращении перемещения грузов через линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Решение не касается гуманитарных грузов и пересечения линии разграничения людьми.

МВФ 4 марта сообщил о достижении соглашения с властями Украины в отношении меморандума об экономической и финансовой политике. Это открывает путь для завершения третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF, по итогам которого Украине может быть предоставлен четвертый транш финансирования, объемом SDR734,05 млн (около $1 млрд).

Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,25 млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд (около $1,65 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,61 млрд).

Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования были возобновлены, однако МВФ решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября.

16 марта министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что очередной кредитный транш МВФ в рамках программы EFF может поступить на Украину на следующей неделе. "Заседание (Совета директоров МВФ - ИФ) состоится в следующий понедельник и на следующей неделе мы ожидаем транш, что очень позитивно", - сказал он, выступая на ежегодной конференции инвесткомпании "Драгон Капитал" в Киеве в минувший четверг.

