Финансовые новости
- |
- 21.03.17
- |
- 10:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 17 марта
09:29 20.03.2017 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 17 марта 2017 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 03.01
|667557.17
|381945.90
|255465.23
|23686.83
|6459.21
|на 01.02
|667466.26
|383343.59
|253825.28
|23999.01
|6298.38
|на 01.03
|685530.87
|382074.41
|272951.19
|24580.08
|5925.19
|на 10.03
|687341.40
|384574.41
|274883.21
|22009.62
|5874.16
|на 13.03
|686979.39
|384574.41
|274595.54
|22084.30
|5725.14
|на 14.03
|692029.30
|384574.41
|279643.49
|22069.37
|5742.03
|на 15.03
|692054.97
|384574.41
|279560.47
|22317.32
|5602.77
|на 16.03
|697351.01
|384071.28
|285373.60
|22308.03
|5598.10
|на 17.03
|697772.65
|384071.28
|285427.52
|22656.10
|5617.76
Данные: НБУ
Курс НБУ на 17 марта- 26,979001 грн/$1
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Guardian: банки Британии служили "прачечной" для денег из России
Следствие полагает, что в схему было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, московские банкиры и лица со связями в ФСБ. В совет одного из московских банков, предположительно причастных к скандалу, входил Игорь Путин - двоюродный брат президента России.
ТОП-НОВОСТИ
|Когда Украина начнет охоту за российскими кораблями по всему миру
|Бой под Водяным. Смогли ли ВСУ отбить "Дерзкую"
|Украина будет покупать уголь в США, Австралии или Южной Африке
|Украина опережает Россию по показателю качества жизни в рейтинге данных Numbeо
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ продал 20 марта банкам депозитные сертификаты на 12 688 млн гривен
|Межбанк: 20 марта объем торгов долларом уменьшился на $49,6 млн до $96,3 млн
|Guardian: банки Британии служили "прачечной" для денег из России
Следствие полагает, что в схему было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, московские банкиры и лица со связями в ФСБ. В совет одного из московских банков, предположительно причастных к скандалу, входил Игорь Путин - двоюродный брат президента России.
|Цена золота снижается 21 марта в рамках коррекции после достижения двухнедельного пика
|Доллар дорожает к иене и дешевеет к евро 21 марта на заявлениях главы ФРБ Чикаго
|Биржи АТР растут 21 марта, кроме Австралии и Японии, на фоне удорожания нефти
|Фондовые индексы США снизились 20 марта на фоне падения акций финансового сектора
Это интересно
|Распознавание лиц в смартфоне Samsung Galaxy S8 будет использоваться для подтверждения платежей
|Первая модель нового конкурента Теслы оказалась дешевле Model S
|BMW выпустит M8 в трех типах кузова
|Через приложение Gmail на Android теперь можно переводить деньги
|Гибридную беспроводную гарнитуру LG Tone Studio оценили в 230 долларов
Гарнитура выделяется наличием четырёх излучателей, которые формируют "трёхмерное" звучание. То есть это не просто гарнитура, а ещё и портативная акустическая система для личного использования. LG уверяет, что это первое устройство подобного рода на рынке.
|Ford научит автомобили видеть пешеходов ночью
|Intel купила за 15 миллиардов долларов разработчика автопилота