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Золото дорожает 20 марта на фоне снижении курса доллара к мировым валютам
08:25 20.03.2017 |
Золото растет в цене на фоне снижения курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.50 EET понедельника цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 4 доллара, или на 0,33% - до 1234,10 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро поднималась на 0,24% - до 17,46 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,17%, до 100,15 пункта, ранее он достигал отметки в 99,95 доллара, что стало минимальной отметкой с 7 февраля.
Доллар дешевеет на фоне итогов встречи министров финансов и глав центробанков стран "Большой двадцатки", прошедшей 17-18 марта в немецком Баден-Бадене. Одной из важнейших тем саммита была глобальная торговля. В своем итоговом совместном коммюнике "финансовая G20" не выразила четкой поддержки свободной международной торговли и противостояния протекционизму на фоне позиции США.
Ослабление доллара, как правило, положительно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, увеличивая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.
Сдержали удорожание драгметалла опубликованные в пятницу данные о росте его добычи в России, отмечает агентство Рейтер. Производство золота в РФ по итогам января 2017 года выросло на 4,56% по сравнению с январем 2016 года - до 14,69 тонны.
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