Доллар слегка дешевеет к основным мировым валютам на рынке форекс на опасениях инвесторов по поводу дальнейшей торговой политики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.52 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 100,31 пункта. Курс доллара к иене опускался до 112,65 иены за доллар со 112,69 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару рос до 1,0753 доллара за евро с 1,0737 доллара за евро на предыдущем закрытии.

Инвесторы опасаются по поводу торговых отношений США с другими странами мира. Это связано с итогами саммита финансовой G20, который прошел 17-18 марта в немецком Баден-Бадене. Одной из важнейших тем встречи была глобальная торговля. В итоговом совместном коммюнике "финансовая G20" не выразила четкой поддержки свободной международной торговле и противостоянию протекционизму на фоне позиции США.

"Есть мысль, что протекционизм вообще не оказывает позитивного влияния на экономику США или доллар", - цитирует газета The Wall Street Journal рыночного аналитика Commonwealth Foreign Exchange Омера Эзинера (Omer Esiner).

Участники рынка также ожидают выступлений представителей ФРС США. Позднее в понедельник выступит глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс (Charles Evans). В среду инвесторы ожидают выступления главы ФРС США Джанет Йеллен. Трейдеры будут следить за сигналами относительно дальнейшего курса монетарной политики регулятора.