Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) провели торги в понедельник без единой динамики на фоне банкротства сингапурской нефтесервисной компании Ezra Holdings, пишет Financial Times.

Вместе с тем инвесторы позитивно оценивают отчетность китайских компаний, в частности, угольной China Shenhua Energy, которая зафиксировала рост прибыли впервые за четыре года.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific (без учета Японии) повысился на 0,4%, вновь приблизившись к максимуму почти за два года. Биржи Японии закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня весеннего равноденствия.

В целом рынком продолжали двигать ожидания дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики после того, как центральные банки США и Китая на прошлой неделе подняли процентные ставки, отмечает CNBC.

Кроме того, трейдеры и аналитики были обеспокоены тем, что финансовая G20 на встрече в Баден-Бадене не стала включать в коммюнике обязательство противодействовать всем формам протекционизма.

Макроэкономический календарь АТР на понедельник почти пуст. Экспортные заказы Тайваня подскочили в феврале на 22% по сравнению с тем же месяцем 2016 года после январского повышения на 5,2%. Эксперты в среднем прогнозировали подъем на 16,1%.

Китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,8% вслед за ралли телекоммуникационных компаний и обновил максимум с 2015 года.

Южнокорейский KOSPI и индийский Sensex снизились на 0,4%, как и австралийский S&P/ASX 200.

Акции сингапурских банков и нефтесервисных компаний дешевеют в понедельник на новостях о том, что Ezra Holdings, зарегистрированная на Сингапурская фондовой бирже, в минувшие выходные подала заявление о банкротстве в США. Сингапурский индекс FTSE Straits Times к закрытию сессии сократил падение до 0,1% с 0,6% в течение дня.

Общий объем обязательств Ezra оценивается в $1,5 млрд, самым крупным кредитором компании является сингапурский банк DBS - $272 млн, далее следует Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC, $184 млн) и сингапурская "дочка" HSBC ($108 млн). Цена бумаг DBS уменьшилась на 0,7%, OCBC - на 0,3%.

Котировки акций нефтесервисной Sembcorp Industries опустились на 0,9%, конкурирующей Keppel Corp. - на 0,3%.

Капитализация China Shenhua взлетела на 16,3% на торгах в Гонконге после объявления о росте чистой прибыли в 2016 году на 41,1%, до 24,9 млрд юаней ($3,6 млрд), на фоне восстановления цен на уголь. Компания ожидает, что рост чистой прибыли в I квартале 2017 года будет не меньше 50% в годовом выражении.

Курс ценных бумаг Malaysia Airports поднялся на 3,3%. По сообщениям малазийских СМИ, китайский интернет-гигант Alibaba планирует создать региональный дистрибуторский центр в рамках проекта KLIA Aeropolis, который разрабатывает Malaysia Airports.

Акции индийского оператора связи Idea Cellular подешевели на 4,8% после того, как Vodafone объявила о слиянии своего индийского подразделения с этой компанией.

На этой неделе Азию ждут заседания центробанков Новой Зеландии, Филиппин и Шри-Ланки, а также поток отчетности китайских компаний, включая Tencent Holdings и CNOOC, Sinopec и Ping An.

Во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведет переговоры о торговле с представителями Европейского союза.

В среду глава Резервного банка Австралии Гай Дебелл выступит с речью в Сингапуре.