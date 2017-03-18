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Топливно-энергетический комплекс
В 2016 году закрылось рекордное за восемь лет количество хедж-фондов
22:39 17.03.2017 |
В 2016 году было закрыто самое большое количество хедж-фондов с кризисного 2008 года, сообщает Bloomberg.
По данным Hedge Fund Research, в 2016 году было закрыто 1,06 тыс. фондов, а открылось 729 фондов.
Инвесторы выводили деньги из хедж-фондов, которые в прошлом году получили отток капитала в размере $70,2 млрд.
Крупные фонды выиграли от сложностей в отрасли, отмечает Bloomberg. Только 19% хедж-фондов управляли более чем $1 млрд в конце 2016 года. Они контролировали 91% средств в отрасли.
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