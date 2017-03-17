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Топливно-энергетический комплекс
Остатки средств на корсчетах банков 17.03.2017
11:47 17.03.2017 |
|Дата
|сумма, млн грн
|14 марта
|45369.7
|15 марта
|47896.3
|16 марта
|52799.5
|17 марта
|49631.8
Данные: Нацбанк Украины
Курс НБУ на 17 марта 2,6979001 UAH/USD.
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