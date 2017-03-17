Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подверг критике Национальный банк Украины за недостаточно серьезные шаги для удешевления кредитов в стране.

"Уже происходит снижение учетной ставки, но не столь существенно, как бы нам хотелось. Будем настаивать, чтобы эта работа было ускорена", - заявил премьер на "Часе правительства" в Верховной Раде в пятницу.

Как сообщалось, НБУ в начале марта 2017 года сохранил учетную ставку на уровне 14% годовых, на котором она была установлена с 28 октября 2016 года.

До этого НБУ опускал ставку до 15% с 16 сентября, до 15,5% - с 29 июля, до 16,5% - с 24 июня, до 18% - с 27 мая, до 19% - с 22 апреля, до 22% - с 25 сентября 2015 года, когда центробанк понизил ее с 27% годовых.

Инфляция в Украине в годовом измерении по итогам февраля 2017 года ускорилась до 14,2% с 12,6% по итогам января и 12,4% - за минувший год.

Нацбанк прогнозирует замедление инфляции до 9,1% по итогам 2017 года.

