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Топливно-энергетический комплекс
16 марта объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $11,3 млн до $109,9 млн
10:03 17.03.2017 |
В четверг, 16 марта, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ( межбанк) уменьшился на 11,3 млн долларов по сравнению с 15 марта до 109,9 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 12,6 млн долларов по сравнению с 15 марта до 132,4 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке уменьшился на 1,2%, или на 66 млн долларов до 5,384 млрд долларов по сравнению с январем.
Курс доллара на межбанке после снижения в среду на 2 коп. в четверг вырос на 9 коп. до 26,97 UAH/USD.
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