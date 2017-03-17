В четверг, 16 марта, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ( межбанк) уменьшился на 11,3 млн долларов по сравнению с 15 марта до 109,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 12,6 млн долларов по сравнению с 15 марта до 132,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке уменьшился на 1,2%, или на 66 млн долларов до 5,384 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после снижения в среду на 2 коп. в четверг вырос на 9 коп. до 26,97 UAH/USD.