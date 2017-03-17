Курс доллара США слабо повышается на рынке форекс в ходе азиатских торгов в пятницу относительно корзины основных мировых валют.

Участники рынка ждут встречи министров финансов и глав центральных банков G20 в Баден-Бадене. Как ожидается, в ходе мероприятия министр финансов США Стивен Мнучин будет настаивать на том, что Китай, Япония, Германия должны работать над укреплением курсов своих нацвалют.

По словам главы департамента исследований рынков Азии в ANZ Хуна Го, трейдеры будут внимательно отслеживать, как Китай и Япония реагируют на давление со стороны США.

Евро торгуется утром в пятницу в районе $1,0786 против $1,0783 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты находится сейчас около 122,11 иены по сравнению со 121,99 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 113,22 иены против 113,13 иены в четверг, при этом японская нацвалюта завершает неделю максимальным ростом более чем за месяц.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, поднялся на 0,02%.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, увеличился на 0,04%.

В четверг американская нацвалюта подешевела по итогам вторых торгов подряд на комментариях главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, которые оказались менее "ястребиными", чем предполагалось.

Традиционно доллар дорожает после повышения процентных ставок Федрезервом. Однако на этот раз участники рынка были уверены в таком шаге практически на 100%, что вызвало распродажу долларов после того, как он свершился, отмечает MarketWatch.

Кроме того, сыграло роль разочарование некоторых аналитиков, ожидавших, что глава американского ЦБ может дать намек на возможный подъем ставок в 2017 году четыре раза, а не три.

Поддержку евро оказало заявление члена совета управляющих Европейского центрального банка, что повышение процентных ставок в еврозоне может произойти до окончания программы количественного смягчения.

