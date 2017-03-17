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Топливно-энергетический комплекс
Золото незначительно дешевеет 17 марта на статистике из США
08:09 17.03.2017 |
Золото незначительно дешевеет в пятницу утром на фоне позитивной статистики по количеству новых домов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.52 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,70 доллара, или на 0,06% - до 1226,4 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,23% - до 17,29 доллара за унцию.
В четверг министерство торговли США сообщило, что количество новых домов в США в феврале увеличилось на 3% по сравнению с пересмотренным показателем января и составило 1,288 миллиона. При этом аналитики предполагали, что число новостроек в США в феврале выросло на 1,12% по сравнению с показателем января - до 1,260 миллиона. Показатель января был пересмотрен в сторону увеличения - до 1,251 миллиона с 1,246 миллиона домов.
Данные минторговли страны оказали давление на торги золотом. Увеличение объемов строительства свидетельствует о позитивных тенденциях в сфере доходов населения и положительно влияет на динамику в смежных отраслях. В связи с этим статистика была воспринята трейдерами как свидетельство позитивного развития американской экономики.
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