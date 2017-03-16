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Депозитные ставки для физлиц 16.03.17
17:17 16.03.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 16 марта 2017г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|16.03.17
|15.03.17
|16.03.17
|15.03.17
|16.03.17
|15.03.17
|3 месяца
|15.26
|15.26
|3.46
|3.46
|2.65
|2.65
|6 месяцев
|16.30
|16.30
|4.27
|4.27
|3.32
|3.32
|9 месяцев
|16.12
|16.12
|3.85
|3.85
|2.66
|2.66
|12 месяцев
|16.84
|16.84
|5.01
|5.01
|4.11
|4.11
Источник: НБУ
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