Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 384,574 млрд гривен 15 марта, банки уменьшили на 83,02 млн гривен до 279,560 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 15 марта уменьшился на 139,26 млн гривен до 5,603 млрд гривен, в собственности других владельцев увеличился на 247,95 млн гривен до 22,317 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 15 марта увеличился на 25,67 млн гривен до 692,055 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: