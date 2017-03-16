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Топливно-энергетический комплекс
Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 15.03.2017
11:28 16.03.2017 |
В среду, 15 марта, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 252 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ передают Українські Новини.
Из них: кредиты, предоставленные путем проведения тендера по поддержанию ликвидности банков - 252 млн гривен на срок 14 дней 1 банку по ставке 16,00%.
Кроме того, Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 12,00% годовых 45 банкам на сумму 4 516 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 14,00% годовых 33 банкам на сумму 6 033 млн гривен.
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