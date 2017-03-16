В среду, 15 марта, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ( межбанк ) увеличился на 23 млн долларов по сравнению с 14 марта до 121,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 13,1 млн долларов по сравнению с 14 марта до 145 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке уменьшился на 1,2%, или на 66 млн долларов до 5,384 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после роста во вторник на 2 коп. в среду снизился на 2 коп. до 26,88 UAH/USD.