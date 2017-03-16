Золото значительно дорожает в четверг утром на итогах двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, на котором регулятор ожидаемо повысил базовую ставку, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.59 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 25,40 доллара, или на 2,11% - до 1226 долларов за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро росла на 3,23% - до 17,47 доллара за унцию.

Комитет по открытым рынкам ФРС в среду по итогам мартовского заседания повысил базовую процентную ставку до 0,75-1% годовых с прежнего уровня 0,5-0,75%.

Удорожанию золота способствовало не само повышение базовой процентной ставки на 0,25 п.п., которое было ожидаемым, а решение ФРС о "постепенном" ужесточении монетарной политики в дальнейшем. Большинство членов комитета ожидают еще лишь два повышения базовой ставки в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое ведет к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, делает золото, торгуемое в долларах, дороже для держателей других валют, что ударяет по спросу на него.