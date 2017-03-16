Курс доллара на рынке форекс демонстрирует разнонаправленную динамику к евро и иене на ожидаемом решении Федеральной резервной системы (ФРС) США по повышению процентной ставки, принятом накануне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.44 EET курс доллара к иене снижался до 113,24 иены за доллар со 113,37 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару опускался до 1,0729 доллара за евро с 1,0734 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос при этом на 0,03%, до 100,57 пункта.

Комитет по открытым рынкам ФРС в среду по итогам мартовского заседания повысил базовую процентную ставку до 0,75-1% годовых с прежнего уровня 0,5-0,75%. Решение ФРС не стало сюрпризом для участников рынка. Днем ранее вероятность повышения ставки, по данным CME Group, оценивалась трейдерами в 90,8%.

Регулятор также заявил, что по мере постепенной корректировки монетарной политики экономическая активность в США будет умеренно расти, условия рынка труда будут несколько укрепляться, а инфляция стабилизируется около 2% в среднесрочной перспективе. Кроме того, большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС ожидают еще два повышения базовой ставки в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%.

По мнению старшего валютного стратега Westpac Banking Corporation в Нью-Йорке Ричарда Франуловича (Richard Franulovich), слова которого приводит агентство Рейтер, отсутствие явных "ястребиных" комментариев со стороны ФРС, вероятно, сделает доллар непопулярным в течение следующего месяца.