Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США в среду поднял базовую ставку с 0,5-0,75% до 0,75-1%. До этого ФРС поднимала ставку в декабре прошлого года.

Как отмечает Би-Би-си, это третье повышение ставки регулятором за последние 10 лет. ФРС радикально снизила ставки до почти нулевого значения в кризис 2008-2009 годов и с тех пор долгое время их не увеличивала.

Сейчас американский регулятор начал постепенно повышать ставки на фоне улучшений на рынке труда и низкой инфляции.

Нынешнее решение ФРС было прогнозируемым после благоприятного отчета о рынке труда США, который опубликован на прошлой неделе. В ожидании этого решения в среду умеренно росли американские и европейские финансовые рынки.

По мнению экспертов инвестиционного отделения Сбербанка, доллар во втором квартале на фоне повышения ставок будет укрепляться. Курс доллара может превысить отметку в 60 рублей. Кроме того, эксперты не исключают снижения цен на нефть.

В течение нескольких лет после кризиса ФРС проводила политику денежного стимулирования. Это политика предполагала радикальное снижение ставок и покупку ценных бумаг на рынках.

Политика американского ЦБ должна была привести к снижению ставок по кредитам и сделать финансовые ресурсы более доступными для бизнеса и населения. В свою очередь, это должно было ускорить рост экономики и процесс создания рабочих мест.

Тем не менее, эта политика также приводила к дисбалансам на мировых рынках. Инвесторы занимали в США деньги под низкие ставки и часто вкладывали их в высокодоходные рынки других стран, например, валюты развивающихся стран, которые дорожали. Эксперты также связывают с агрессивной денежной политикой ФРС США рост цен на нефть после кризиса 2008-2009 годов.

В 2014 году ФРС свернула программу покупки активов, так как появились признаки восстановления экономики США. В декабре 2015 году регулятор впервые после кризиса поднял ставки.