Национальный банк Украины (НБУ) упростил покупку иностранной валюты для осуществления некоторых операций, сообщается на веб-сайте центробанка.

НБУ в частности разрешил осуществлять покупку валюты субъектам хозяйствования за счет кредитных средств в гривне, привлеченных под государственные гарантии с целью выполнения программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства.

Кроме того, НБУ ввел упрощенный порядок покупки иностранной валюты для возврата за границу иностранному инвестору процентов, начисленных на остаток средств на инвестиционном счете.

Соответствующее решение закреплено постановлением правления НБУ от 14 марта 2017 года № 22 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты НБУ". Решение в силу с 16 марта 2017 года.

Нацбанк уверен, что дополнительный спрос на валюту для проведения этих операций не окажет дестабилизирующего влияния на ситуацию на валютном рынке.

