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Активы Фонда гарантирования вкладов в феврале сократились на 0,6% до 15,8 млрд гривен
12:44 15.03.2017 |
Активы Фонда гарантирования вкладов физических лиц в феврале сократились на 0,6%, или на 99 млн гривен до 15,818 млрд гривен (на 1 марта).
Об этом свидетельствуют статистические данные фонда, передают Українські Новини.
По состоянию на 1 марта в Фонд гарантирования вкладов входило 95 участников.
Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 82,2 млрд гривен (по состоянию на 1 марта).
За первые два месяца 2017 года поступления в фонд от регулярного сбора составили 851,51 млн гривен.
С начала года 2017 года активы фонда увеличились с 15,316 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году активы Фонда гарантирования вкладов увеличились с 14,084 млрд гривен до 15,316 млрд гривен.
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