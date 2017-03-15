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Топливно-энергетический комплекс
НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 384,6 млрд гривен, банки увеличили на 5 млрд гривен до 279,6 млрд гривен 14 марта
10:20 15.03.2017 |
Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 384,574 млрд гривен 14 марта, банки увеличили на 5 047,94 млн гривен до 279,643 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 14 марта увеличился на 16,89 млн гривен до 5,742 млрд гривен, в собственности других владельцев уменьшился на 14,93 млн гривен до 22,069 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 14 марта увеличился на 5 049,91 млн гривен до 692,029 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 28.02
|685099,18
|382074,41
|273048,67
|24072,93
|5903,18
|на 01.03
|685530,87
|382074,41
|272951,19
|24580,08
|5925,19
|на 02.03
|688231,77
|382074,41
|275541,90
|24686,88
|5928,58
|на 03.03
|687877,27
|384574,41
|275242,02
|22150,14
|5910,71
|на 06.03
|688005,40
|384574,41
|275378,27
|22136,42
|5916,30
|на 07.03
|687634,98
|384574,41
|275065,12
|22098,75
|5896,70
|на 09.03
|687378,75
|384574,41
|275058,03
|21861,99
|5884,33
|на 10.03
|687341,40
|384574,41
|274883,21
|22009,62
|5874,16
|на 13.03
|686979,39
|384574,41
|274595,54
|22084,30
|5725,14
|на 14.03
|692029,30
|384574,41
|279643,49
|22069,37
|5742,03
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