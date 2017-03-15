Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 384,574 млрд гривен 14 марта, банки увеличили на 5 047,94 млн гривен до 279,643 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 14 марта увеличился на 16,89 млн гривен до 5,742 млрд гривен, в собственности других владельцев уменьшился на 14,93 млн гривен до 22,069 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 14 марта увеличился на 5 049,91 млн гривен до 692,029 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: