Во вторник, 14 марта, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ( межбанк ) уменьшился на 25,6 млн долларов по сравнению с 13 марта до 98,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 53,5 млн долларов по сравнению с 14 марта до 131,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке уменьшился на 1,2%, или на 66 млн долларов до 5,384 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после роста в понедельник на 8 коп. во вторник снизился на 2 коп. до 26,90 UAH/USD.